'AEX start week rustig'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenhandel in Amsterdam begint maandag naar verwachting met een kleine winst. Beleggers maken zich op voor een week waarin de agenda vooral wordt gedomineerd door economische cijfers, met het zwaartepunt richting het weekend.

Daarbij staat zoals gebruikelijk vooral het maandelijkse rapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt in de belangstelling, dat vrijdag wordt gepresenteerd. Maandag worden gegevens gemeld over de industriële bedrijvigheid in Europa en de Verenigde Staten. Ook komen cijfers naar buiten over de werkloosheid in het eurogebied.

Boskalis weet de aandacht op zich gericht. De baggeraar en maritiem dienstverlener heeft met samenwerkingspartner Jan De Nul de opdracht verworven voor het verdiepen en verbreden van het toegangskanaal van de containerhaven van Mumbai in India. Met de opdracht is een bedrag van 250 miljoen euro gemoeid, waarvan Boskalis de helft opstrijkt.

AMG

In Amsterdam meldde de producent van specialistische metalen AMG in Brazilië over grotere reserves te beschikken dan eerder werd gedacht. Daarbij gaat het vooral om lithium en tantalum.

Beursbedrijf Euronext maakte bekend een overeenkomst te hebben gesloten met branchegenoot ICE voor de afhandeling van derivatentransacties. Daarmee reageert de uitbater van onder meer de aandelenbeurs in Amsterdam op de afgeketste overname van LCH.Clearnet, waarmee het nu nog zaken doet op het gebied van clearingdiensten.

The Order Machine

Vrijdagavond werd bekendgemaakt dat beursplatform The Order Machine (TOM) stopt te bestaan. Aandeelhouders als ABN AMRO Clearing en BinckBank moesten de afgelopen jaren verschillende malen financieel bijspringen, terwijl nooit winst werd gemaakt. BinckBank gaf bij zijn jaarcijfers al aan zijn belang van ruim een kwart in TOM volledig te hebben afgeschreven.

De AEX sloot vrijdag 0,2 procent in de plus op 516,54 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 743,09 punten. De aandelenmarkten in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,7 procent, maar Londen ging 0,6 procent omlaag. De beurzen in New York boekten een klein verlies.

Olie

De euro werd maandagochtend voor 1,0675 dollar verhandeld, tegen 1,0695 dollar bij het slot van de Europese aandelenbeurzen op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 50,66 dollar. Brent werd ook 0,1 procent duurder, bij 53,56 dollar per vat.