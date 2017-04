Boskalis verwerft opdracht in Mumbai

Gepubliceerd op | Views: 195

PAPENDRECHT (AFN) - Boskalis heeft met samenwerkingspartner Jan De Nul de opdracht verworven voor het verdiepen en verbreden van het toegangskanaal van de containerhaven van Mumbai in India. Dat maakte de baggeraar maandag bekend.

Met de opdracht is een bedrag van circa 250 miljoen euro gemoeid, waarvan Boskalis de helft opstrijkt. De werkzaamheden starten in de komende weken en het project wordt na verwachting binnen twee jaar afgerond.

In totaal wordt ruim 40 miljoen kubieke meter zand, slib, klei en rotsgesteente verwijderd, uit het 35,5 kilometer lange toegangskanaal en diverse draaikommen en ankerplaatsen. De haven, Jawaharlal Nehru Port, is de grootste voor containers in India.