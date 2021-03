'Vaccinhoop doet gemoedstoestand ondernemers VS goed'

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse economie heeft in de eerste twee maanden van 2021 een lichte groei laten zien. Daarbij is het sentiment onder bedrijfseigenaren toegenomen doordat de coronavaccinaties de vooruitzichten voor de economie ondersteunen. Dat meldt de Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve.

"De meeste bedrijven zijn optimistisch over de komende zes tot twaalf maanden nu de coronavaccins op grotere schaal worden verspreid", zo valt te lezen in het Beige Book. Dat rapport is gebaseerd op informatie van de twaalf regionale banken van de Fed die deze tot 22 februari hebben verzameld.

De economische vooruitzichten zijn ook verbeterd doordat het dagelijkse aantal coronabesmettingen in de VS is gedaald tot het laagste aantal in meer dan vier maanden. In meer dan een dozijn Amerikaanse staten zijn minder dan honderd nieuwe gevallen per 1 miljoen inwoners geregistreerd.

Werkgelegenheid

De meeste districten zagen de werkgelegenheid in de verslagperiode toenemen, al ging dit langzaam, aldus de Fed. Over het algemeen verwachten de beleidsmakers een bescheiden verbetering van de werkgelegenheidsniveaus op de korte termijn. Daarbij zullen de lonen naar verwachting stijgen.

Eerder op woensdag bleek dat de banengroei in het bedrijfsleven de afgelopen maand met 117.000 toenam, hetgeen veel minder was dan waar economen in doorsnee op rekenden. De gegevens van loonstrookverwerker ADP lopen vooruit op het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid die vrijdag wordt gepubliceerd.

De Fed beslist op 17 maart over de het al dan niet verhogen van de rente. De verwachting is dat de centralebankenkoepel de renteniveaus ongemoeid zal laten. Het Beige Book wordt altijd twee weken voor elke vergadering gepubliceerd om beleidsmakers meer informatie te geven over de stand van de economie per regio. Die gelden als aanvulling op meer algemene gegevens.