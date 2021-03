Opluchting na drukke eerste werkdag bij schoonheidssalon

AMSTERDAM (ANP) - Masseurs en schoonheidsspecialisten kijken terug op een drukke eerste dag waarin contactberoepen weer waren toegestaan. Dit was elf weken lang niet mogelijk wegens de harde lockdown. Opluchting was er ook omdat klanten zich goed gedroegen tijdens hun bezoeken.

"Op het moment dat we in een nieuwsbrief hadden geschreven dat we weer opengingen, kwamen weer veel telefoontjes en onlinereserveringen binnen. Het leek net de beurs", zegt Esther van der Plas, eigenares van massagebedrijf Doctor Feelgood in Amsterdam.

Volgens de onderneemster was er van eventuele huiver bij klanten om een massage te ondergaan niets te merken, ook al waart het coronavirus nog altijd rond. Door al het thuiswerken neemt de behoefte aan een massage volgens haar juist toe. Slecht zithoudingen aan geïmproviseerde bureaus leiden nogal eens tot RSI en spanning op de nek en schouders. Een goede binding met vaste klanten hielp daarnaast ook bij de stroom aan afspraken voor de drie vestigingen van Doctor Feelgood.

Bloemen

"Ik denk ook dat we een professioneel imago hebben", zegt Van der Plas. Ze verwijst verder naar de medische mondkapjes die worden gebruikt en de inzet van luchtzuiveringsapparatuur. "We hebben zelfs bankjes buiten, zodat mensen daar naartoe kunnen als ze zich oncomfortabel voelen."

Dat veel mensen schoonheidsbehandelingen tijdens de harde lockdown hebben gemist, merkte oprichtster Sevda Acar van Beauty Junkies in Hengelo. "Ik heb zoveel bloemen gekregen van klanten omdat we weer opengingen, ik voelde me net jarig", zegt de onderneemster die samen met haar zus de schoonheidssalon met vijf medewerkers runt. "Behandelingen van wenkbrauwen, massages en pedicures, mensen zijn gewoon heel blij dat ze weer tijd aan zichzelf kunnen besteden."

Hard nodig

Voor de hele maand maart is Beauty Junkies volgeboekt. Hoewel haar zaak wel wat eerder opengaat dan normaal, wil Acar de openingstijden niet tot in het extreme oprekken om de drukte op te vangen. "Je hoort dat nu bij sommige collega-ondernemers, maar dat doe ik niet want ik wil dat alles extra veilig is. Hoe je het ook wendt of keert, we moeten ons strak aan de afspraak houden zodat meer bedrijven open kunnen, zoals de horeca."

Acar was naar eigen zeggen wel een beetje nerveus of alle klanten de strenge voorzorgsmaatregelen zouden begrijpen. "Ik was puur benieuwd hoe de drukte zou verlopen. Zouden klanten niet te vroeg komen, en komen ze wel alleen in plaats van met meerdere mensen? Maar uiteindelijk viel alles mee."

ANBOS, de branchevereniging voor schoonheidsspecialisten, is blij dat leden weer klanten mogen ontvangen. De organisatie benadrukte eerder al dat de hygiënevoorschriften dezelfde zijn als die voor bijvoorbeeld cosmetische artsen. De heropening is volgens de organisatie ook hard nodig omdat zes op de tien schoonheidsspecialisten niet of amper is geholpen door de steunregelingen van de overheid. Veel reserves en spaargelden van schoonheidsspecialisten zijn daardoor al verdampt, aldus de organisatie.