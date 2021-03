'ECB ziet geen reden tot hard ingrijpen om obligatiemarkt'

Twee spelde prikjes in de afgelopen week en ze zien zich genoodzaakt bovenstaande de wereld in te sturen, ik ruik angstzweet.

Als er volgende week een dag langskomt dat de NL 10 jaars 0,2000% stijgt(dat is een ongekende stijging in percentage) piepen ze wel anders.

Van -0,40% naar -0,20% is een monsterlijk grote stap in obligatie-land heb ik bergrepen.



Morgen ook nog een Knot van DNB die er overheen plast en alles is weer as usual.



Gaan de veilingen in ons landje ook wat stroever? 2x per week een persberichtje zit er niet meer in, er is wat gaande, misschien komen we wel in een zone terecht waarin echt rente betaald moet worden, wen er maar vast aan!