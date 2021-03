Zuid-Hollandse gedeputeerde maakt overstap naar glastuinbouw

DEN HAAG (ANP) - Adri Bom-Lemstra is de nieuwe voorzitter van Glastuinbouw Nederland, het netwerk van ondernemers in de glastuinbouw. Ze vertrekt per mei als gedeputeerde voor het CDA van de provincie Zuid-Holland.

Bom-Lemstra is sinds 2015 gedeputeerde. Daar houdt ze zich bezig met de portefeuilles Economie en Innovatie, Land- en Tuinbouw en Gezond en Veilig. In de vorige collegeperiode had ze Economie, Ruimtelijke ordening en Wonen in haar portefeuille.

Bom-Lemstra is geen onbekende in de tuinbouwsector. Ze is al als voorzitter van Greenport West-Holland actief en was ook betrokken bij de oprichting van Greenports Nederland.

Blom-Lemstra is de opvolger van Sjaak van der Tak die in november werd verkozen tot de nieuwe voorman van boerenorganisatie LTO Nederland.