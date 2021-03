Topman Ahold Delhaize goed voor 6 miljoen euro in 2020

Helemaal dikke prima. Ik hoop dat hij in goede gezondheid van zijn muntjes kan genieten. We hebben het nu eenmaal niet allemaal in ons om CEO te worden van een beursgenoteerde onderneming. We zijn gelukkig niet allemaal gelijk en het is dus ook niet nodig om hetzelfde te verdienen.



Dus ... Kom er maar langzaam in, FNV-rakkertjes. We lezen binnenkort het commentaar wel van de verschillende bonden hoe schandalig de beloning is.