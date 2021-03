Personeel glasbedrijf O-I legt werk neer in roep om meer loon

DEN HAAG (ANP) - Personeel van glasbedrijf O-I (Owens-Illinois) legt op productielocaties in Leerdam en Maastricht donderdagochtend voor 24 uur het werk neer. Met de werkonderbreking willen ze hun eis om meer loon kracht bij zetten, meldden vakbonden FNV en CNV.

Volgens FNV-bestuurder Ali Gündüz is het personeel goed pissig en is de 24 uursstaking de eerste van meerdere acties als de werkgever niet over de brug komt met een beter loonbod. Bij de Nederlandse fabrieken van het van huis uit Amerikaanse O-I werken zevenhonderd mensen.

O-I zou volgens de bonden het personeel voor twee jaar 2 procent loonsverhoging in het vooruitzicht hebben gesteld, plus een eenmalige vergoeding van 2 procent van het brutoloon. Dat vinden de bonden te weinig. Daarbij zou de werkgever hebben aangegeven dat bepaalde regelingen versoberd moeten worden.