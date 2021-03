Google gaat stoppen met verkoop gepersonaliseerde advertenties

Ik wil het ook niet geloven, de gekste cookies plakken ze mee.

Elke handeling is traceerbaar, ook bij deze site trouwens!

Google riskeert een boete van $680 miljard bij niet nakomen afspraken, of was het nou $68 miljoen?



Als ik op de snelweg 180 Km/per uur scheur, en ik ga voor schut: boete van 1,45 euro

Conclusie: de boetes staan in geen enkele verhouding met de opbrengsten, net als bij de banken trouwens!