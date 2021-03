'Hopelijk worden miljarden aan spaargeld straks weer uitgegeven'

Hou u centen vast mensen want we gaan ze de komende decennia nog hard nodig hebben. Die gekke Hoekstra is volgens mij het spoor helemaal bijster.

Hou er maar rekening mee dat alles nog weer duurder gaat worden, de boodschappen zijn al zo`n 8 a 10% duurder, vakanties, auto`s etc etc. dus het gespaarde geld zijn we zo kwijt en daarna gaan de prijzen echt niet meer naar beneden, maw. we worden stilaan steeds armer.

De bedrijven maar geld binnen slurpen (en er zijn er zeker bij die het hard nodig hebben) maar de grote jongens onder ons weten wel hoe ze dat geld binnen moeten harken, en wie gaat dat allemaal controleren in het BV Nederland. Ik kan er wel een boek over schrijven. We gaan dit nog lang voelen !!!