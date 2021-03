'Hopelijk worden miljarden aan spaargeld straks weer uitgegeven'

Waar zijn alle miljarden gebleven ?

Online winkels en supermarkten hebben geprofiteerd.

We hebben samen geen 10 miljard naar het buitenland kunnen brengen zoals in andere jaren.

Hoeveel miljarden staan er op onze bankrekeningen te wachten om uitgegeven te worden zodra de winkels weer open gaan ? Het bedrijfsleven zal deze miljarden gaan opzuigen. De overheid zal inventief moeten zijn om dit via de belastingen weer te innen. De overheid zal ze hard nodig hebben om te investeren in de klimaatomslag. We lopen weer een jaar meer achter in het bestrijden van de opwarming. We naderen het point of no return met rasse schreden.