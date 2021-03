Kappers begonnen met wegwerken honderdduizenden reserveringen

AMSTERDAM (ANP) - Kapperszaken hebben het na elf weken gedwongen sluiting ineens net zo druk als in de weken rond kerst. Agenda’s stonden al helemaal vol en nieuwe reserveringen voor een knipbeurt blijven ook op de dag van de heropening maar binnenkomen. Bij veel salons overheerst toch vooral een feeststemming, laat het bedrijf achter kappersformules als Cosmo Hairstyling, Team Kappers en BrainWash Kappers weten.

"Onze agenda's staan tjok- en tjokvol met meer dan 300.000 afspraken" , zegt topvrouw Merel Venneman van het overkoepelende kappersconcern Provalliance Nederland, dat bestaat uit 350 eigen vestigingen en aangesloten franchisezaken. "Na elf weken sluiting kunnen we eindelijk weer doen waar onze passie ligt, namelijk mensen een mooi kapsel geven. Het is een beetje een feestdag."

Die feeststemming hebben kappers volgens Venneman ook willen overdragen op klanten door salons te versieren en cadeautjes uit te delen. Kappers moeten tegelijkertijd goed alle coronaregels opvolgen. "We hebben bij iedereen benadrukt dat het een voorrecht is dat we als branche als eerste de deuren weer mogen openen, dus is iedereen op het hart gedrukt een veilige behandeling te kunnen garanderen", zegt ze. "Tegelijkertijd willen we niet dat het een te klinische bedoening is, mensen willen ook dat heerlijke gevoel van een knipbeurt." Om de toestroom van klanten op te vangen blijven de salons van de ketens van Provalliance Nederland, waar ook Yes! Salons en Club Kappers bij horen, vaak extra lang open tot 20.00 uur.

Verruimde openingstijden

Hair and the City in Rotterdam ging woensdagochtend een stuk verder met verruimde openingstijden. Bij die haarsalon namen de eerste klanten direct na het verstrijken van de avondklok om 04.30 al plaats in de kappersstoel.

Bij Kinki kappers, goed voor 38 haarsalons, is er volgens een woordvoerster ook sprake van "kerstdrukte". Dat betekent dat klanten af en aan langskomen, waarbij kappers alleen tijdens hun pauzes even niets te doen hebben. De keten had in de aanloop naar de heropening al 25.000 afspraken staan, waarvan een groot deel bij de verlenging van de lockdown ook weer moest worden verzet. Waar mogelijk worden de openingstijden opgerekt.

Wachttijd

Wie nu op de site van Kinki Kappers een afspraak probeert te maken, kan bij zijn lokale vestiging al gauw aangewezen zijn op nog eens twee weken wachttijd. De keten adviseert klanten die moeilijk een knipbeurt kunnen boeken ook de salon zelf nog te bellen. Hizi Hair, dat met 66 salons al 55.000 reserveringen te verwerken kreeg, adviseert klanten bij overvolle agenda's ook een opsplitsing van uitgebreidere behandelingen te overwegen. "Je kunt dan bijvoorbeeld de ene dag je haar laten knippen en een andere dag je haar laten kleuren", legt een woordvoerster uit.

Kappers van beide ketens bereidden zich in de aanloop naar de versoepeling van lockdownregels al goed voor op de verwachte toestroom van klanten. Om inspiratie op te doen en het vak in de vingers te houden, volgden ze onlinetrainingen waarbij zich konden uitleven op oefenhoofden.

Ondanks de drukte van de komende weken maken kappers de verloren omzet als gevolg van de gedwongen sluiting nooit meer helemaal goed, erkent Venneman van Provalliance. Daar komt bij dat salons niet op volle capaciteit kunnen werken door de verplichte 1,5 meter afstand die klanten en kappers onderling moeten houden.