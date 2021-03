Tegenvallende banengroei in bedrijfsleven VS

NEW YORK (ANP) - De werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven is in februari minder sterk gegroeid dan verwacht en ook minder hard dan een maand eerder. Volgens loonstrookverwerker ADP kwamen er vorige maand 117.000 banen bij, terwijl door economen in doorsnee een aanwas van 205.000 was voorspeld.

In januari werd de groei herzien tot 195.000 nieuwe arbeidsplaatsen bij bedrijven in de Verenigde Staten. De afzwakkende cijfers geven aan dat de Amerikaanse arbeidsmarkt nog steeds hinder ondervindt van de coronacrisis.

De cijfers van ADP lopen vooruit op het maandelijkse banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert. In die studie worden ook de ontwikkelingen in de publieke sector meegenomen.