'Beleid om omscholen te stimuleren faalt'

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet is er niet in geslaagd om meer werkende Nederlanders te stimuleren zich te laten om- of bijscholen en dus faalt het beleid voor "leven lang ontwikkelen". Dat zegt opleidingsinstituut Competence Factory op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het percentage van de werkende beroepsbevolking dat deelneemt aan onderwijsactiviteiten, is in vijf jaar tijd gedaald.

Volgens Competence Factory lijkt het coronavirus in 2020 een flinke negatieve impact te hebben gehad op het aantal werkenden dat aan onderwijs heeft deelgenomen. Uit de cijfers zou blijken dat 19,9 procent van de werkende bevolking in 2020 aan onderwijsactiviteiten deelnam, terwijl dit in 2016 nog 20,6 procent bedroeg.

"Maar ook zonder de mogelijke impact van corona lijkt het kabinet er niet in geslaagd te zijn om op het gebied van ontwikkeling tijdens de loopbaan zoden aan de dijk te zetten", aldus een woordvoerder. Het aandeel van de mensen met een baan dat aan onderwijsactiviteiten deelnam, lag in 2019 slechts 0,2 procent hoger dan in 2016.

De overheid probeert het leren en ontwikkelen van volwassenen te stimuleren omdat de arbeidsmarkt snel verandert. Er is een tekort aan mankracht in sectoren als de zorg, onderwijs, ICT en techniek. Leren en ontwikkelen is volgens de overheid sinds de uitbraak van het coronavirus nog belangrijker geworden omdat er in een aantal sectoren opeens veel minder werk is. "Het is dus noodzakelijk dat werkenden zorgen dat ze breed inzetbaar zijn", zo valt te lezen op de website van de Rijksoverheid.