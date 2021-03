Rampzalig 2020 voor hotels in Portugal door corona

LISSABON (ANP/RTR) - Hotels in Portugal hebben een rampzalig 2020 gedraaid door de coronacrisis. Volgens de Portugese hotelbranchevereniging zag de hotelsector de omzet met bijna driekwart kelderden vergeleken met 2019, doordat vanwege de pandemie hotels dicht moesten en er veel minder buitenlandse toeristen naar het Zuid-Europese land kwamen.

De hotelsector loopt daardoor miljarden aan inkomsten mis. De meeste hotels in Portugal vrezen dat pas in 2023 de zaken weer terug zijn op het niveau van voor de crisis. De topvrouw van de hotelassociatie sprak eerder al van een catastrofe voor de branche, die ook de gewone economie van Portugal hard raakt omdat het land erg afhankelijk is van toerisme.

Eerder werd al bekend dat de toeristische sector in de Algarve, in het zuiden van Portugal, buitengewoon hard is getroffen door de virusuitbraak, omdat toeristen wegbleven, waaronder veel Britten. Door de crisis gingen duizenden banen in het toerisme verloren in de regio, die normaal gesproken zeer populair is om te zonnen op de stranden of om te golfen op de vele golfbanen die de Algarve rijk is.