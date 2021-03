Ryanair hoopt dat passagiersverkeer in zomer flink aantrekt

LONDEN (ANP/RTR) - De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair hoopt dat komende zomer behoorlijk herstel te zien zal zijn van de coronacrisis. Topman Michael O'Leary zegt te hopen dat in de zomermaanden 60 tot 70 procent van de passagiersaantallen van 2019 kunnen worden vervoerd.

Vorig jaar stond het passagiersvervoer bij Ryanair in de zomerperiode nog zwaar onder druk door de coronacrisis, maar vaccinaties tegen het virus zouden moeten helpen bij herstel in de luchtvaartsector. Om reizigers te lokken is het bedrijf van plan de ticketprijzen te verlagen.

O'Leary meldde verder aan een Britse parlementscommissie dat Ryanair naar verwachting over het boekjaar dat eind maart afloopt iets meer dan 27 miljoen mensen heeft vervoerd. Dat waren er een jaar eerder nog bijna 150 miljoen. Het verlies voor de budgetvlieger zou uitkomen op circa 850 miljoen euro, aldus de topman.