Hogere olieprijs jaagt producentenprijzen eurozone aan

LUXEMBURG (ANP) - De producentenprijzen in de eurozone gingen in januari behoorlijk omhoog, vooral aangejaagd door de gestegen olieprijzen. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat. Door de hogere prijzen die Europese producenten vragen voor hun goederen, wordt ook weer de inflatie gestuwd.

De producentenprijzen klommen in januari met 1,4 procent vergeleken met december toen sprake was van een toename met 0,9 procent. Energie was de belangrijkste aanjager met een plus van 3,5 procent. Als de energiesector uit de vergelijking wordt gelaten was er sprake van een stijging van de producentenprijzen met 0,8 procent.

De olieprijs wordt gestuwd door optimisme over het economisch herstel van de coronacrisis en de productiebeperkingen door oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland. De prijs van een vat Amerikaanse olie ligt inmiddels alweer hoger dan voor de uitbraak van het coronavirus, waardoor de vraag naar olie hard werd geraakt.