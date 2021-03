'Europa krijgt opwarming van de aarde nog niet onder 2 graden'

We moeten nu zo snel mogelijk naar een groene economie. Alle vervuilende bedrijven moeten weg, en schiphol moet dicht. Ook de rotterdamse haven kan gesloten worden (die kan naar antwerpen overgeplaatst)



Als Nederland volledig over gaat op een groene economie, met windmolenparken en zonneweiden + groene technologie kunnen we het rijkste land per wereld worden, want dan zal straks iedereen onze kennis nodig hebben.



Hoe moeilijk kan het zijn?