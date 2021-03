Autoconcern Stellantis rekent op hogere verkopen dit jaar

AMSTERDAM (ANP) - Autoconcern Stellantis, dat in januari is ontstaan door de fusie van het Franse PSA, moederbedrijf van Peugeot, Citroën en Opel, met het Italiaans-Amerikaanse Fiat Chrysler, rekent dit jaar op hogere verkopen. Vorig jaar stonden de verkopen van de nu op drie na grootste automaker ter wereld nog fors onder druk door de coronacrisis.

De onderneming verwacht dat dit jaar in alle regio's de verkopen zullen groeien, met name in Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Vorig jaar ging de verkoop van Fiat Chrysler met 22 procent onderuit door de crisis en de productieverstoringen in de auto-industrie vanwege de pandemie. Voor PSA ging het om een krimp van bijna 28 procent.

De veertien merken van Stellantis, met ook DS, Abarth, Vauxhall, Jeep, Ram, Dodge, Maserati, Alfa Romeo en Lancia, zijn goed voor zo'n 9 procent van de autoverkopen wereldwijd. Alleen Volkswagen, de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi en Toyota Motor zijn nog groter.

Stellantis heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam en wordt geleid door topman Carlos Tavares, die eerder leiding gaf aan PSA. Tavares zei dat hij de winstgevendheid dit jaar wil verbeteren door miljarden aan financiële voordelen te behalen uit de fusie, waaronder op ontwikkelingskosten.