'Steeds meer huizenkopers bieden boven vraagprijs'

Er is oprecht een chaos gaande op de woningmarkt en de politiek doet er gewoon helemaal niets aan. Voor zich uit blijven schuiven. Het is tijd voor een woonplicht in de top-20 steden. Het gaat helemaal nergens over en de kloof tussen arm en rijk wordt op deze manier alleen maar groter en groter. Alles gaat naar het handjevol mensen met het meest bezit.



En nieuwbouw, ja alles staat op de planning voor eind 2022/2023.

Top als je net je eerste huis aan het zoeken bent.