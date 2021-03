quote:

Go Go Go ! schreef op 3 maart 2021 08:53:

Een 500 miljoen verschil, dat is niet mis. Biobrandstoffen klinkt leuk, maar dit bedrijf is goed geweest voor de kap van ongeveer 10.000 hectare bos in de afgelopen 2 jaar. Daarnaast betrokken bij branden, omkoping, schending arbeidsrecht en landconflicten.