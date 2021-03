Pensioenfonds Levensmiddelen verzet zich tegen dreigende korting

Hoe kan een pensioenfonds nou winst maken als men nog steeds verplicht is om 50% in veilige obligaties te beleggen, dus men belegt in staatsobligaties. Deze levert niks op, rente is vaak zelfs negatief! En de staatsschulden zijn binnen kortste keren uitverkocht.

Nu dekking bij pensioenfondsen ook steeds minder maar politiek stelt de grens steeds naar beneden. Waarom? Niemand protesteerd en probleem wordt verplaatst naar toekomst.

Rente wordt gewoon kunstmatig zeer laag of zelfs negatief gehouden. Huren en verkoopprijzen van huizen stijgen al jaren en jaren maar bij berekening van inflatie wordt dat gewoon gemakshalve niet meegerekend. Zodat niemand protesteerd. Rijken worden alleen maar rijker want Amazon betaalt alleen 1,2% belasting. Nederland belastingsparadijs.

Ben benieuwd hoe lang het allemaal kan.