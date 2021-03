Pensioenfonds Levensmiddelen verzet zich tegen dreigende korting

DEN HAAG (ANP) - Het pensioenfonds Levensmiddelen wil af van een dreigende korting op de pensioenen. Het fonds, waarbij de supermarktmedewerkers zijn aangesloten, stond er eind december eigenlijk te slecht voor om de pensioenen te kunnen handhaven. Maar pensioenfondsbestuurder Daan Muusers hoopt dat de overheid nog met de hand over het hart strijkt, zegt hij in gesprek met het AD.

"Het gaat om mensen die het afgelopen jaar alles op alles hebben gezet om de levensmiddelenzaken open te houden", stelt hij in de krant. "Dan is het extra zuur dat zij als dank een korting op hun pensioen krijgen."

Korten van de pensioenen is nodig omdat de dekkingsraad van het fonds eind december uitkwam op ruim 87 procent. Dat betekent dat het fonds voor elke euro aan toekomstige pensioenverplichtingen slecht zo'n 87 cent in kas had. De graadmeter eindigde daarmee onder de door de overheid verlaagde minimumgrens van 90 procent.

Financiële positie

"Maar twee maanden verder zitten we op ruim 92 procent", benadrukt Muusers aan het AD. Als de overheid dus naar de huidige situatie zou kijken, dan zou korten niet hoeven. "Wij willen het meetmoment veranderen van eind december naar nu."

Muusers zit namens vakbond FNV in het bestuur van het pensioenfonds, waarbij honderdduizenden werknemers en gepensioneerden zijn aangesloten. Volgens de krant schaart PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk zich achter de oproep.

Eerder maakten de grootste pensioenfondsen in Nederland, waaronder ambtenarenfonds ABP en zorgfonds PFZW, bekend dat ze nu niet hoeven te korten. Hun financiële positie was eind vorig jaar voldoende verbeterd. Maar enkele fondsen zijn waarschijnlijk wel gedwongen om de pensioenen te verlagen. Definitieve gegevens hierover zijn nog niet naar buiten gebracht, maar een inventarisatie door NRC wees eerder al uit dat meerdere middelgrote en kleine fondsen er eind vorig jaar te slecht voorstonden om de pensioenen te handhaven.