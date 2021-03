Hoop op economisch herstel stuwt Aziatische beurzen

TOKIO (ANP) - De aandelenbeurzen in de Aziatische regio toonden woensdag herstel, na de verliesbeurt een dag eerder. Vooral bedrijven die profiteren van een aantrekkende economie werden opgepikt door de hoop op een sterk herstel van de coronacrisis. Technologiebedrijven, die tijdens de coronapandemie flink zijn gestegen, vielen uit de gratie door de heropleving van de zorgen over de te hoge waarderingen van hun aandelen.

De toonaangevende Nikkei in Tokio werkte een eerder verlies weg en eindigde 0,5 procent in de plus op 29.559,10 punten. Zogenoemde cyclische bedrijven, die gevoelig zijn voor de economische ontwikkelingen, als staalmaker Nippon Steel en autofabrikant Nissan behoorden tot de sterkste stijgers met winsten van 6 en dik 3 procent. De Japanse maker van chipapparatuur Tokyo Electron en chiptester Advantest zakten ruim 1 procent in navolging van de koersverliezen onder Amerikaanse branchegenoten.

De hoofdindex in Shanghai boekte een tussentijdse winst van 1,4 procent, ondanks een vertraging van de groei van de dienstensector in het land. Volgens marktonderzoekers Caixin en Markit viel de bedrijvigheid in de Chinese dienstensector in februari terug tot het laagste niveau in tien maanden. De Hang Seng-index in Hongkong dikte 1,8 procent aan dankzij stevige koerswinsten bij de Chinese banken. In Sydney sloot de All Ordinaries 0,8 procent hoger. De Australische economie groeide in het vierde kwartaal met 3,1 procent. Dat was sterker dan verwacht.