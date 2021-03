Nederlanders laten meer vermogen na door bezit eigen woning

Erfbelasting is de meeste asociale vorm van belasting heffen, over alles wat wordt nagelaten is al belasting betaald en ik zie deze vorm echt als lijkenpikken! Dit is wat ik vd site van de belastingdienst heb gehaald!



Partner (Pleeg- of stief)kind Kind met een beperking €0 - € 128.750 10% 30%

Overige erfgenamen zoals een broer, zus of ouders €128.751 en meer 20% 40%