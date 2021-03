'Zakelijke dienstverlening groeit met 3 procent in 2021'

AMSTERDAM (ANP) - De omzet in de zakelijke dienstverlening zal dit jaar naar verwachting met 3 procent groeien. Dat denkt ABN AMRO. Volgens de bank hebben veel zakelijke dienstverleners inmiddels hun "ritme gevonden" in de nieuwe werkelijkheid.

ABN AMRO stelt dat uitzendkrachten en beveiligers volop worden ingezet bij test- en priklocaties voor corona en schoonmakers in ziekenhuizen. De vraaguitval is hierdoor minder heftig dan vorig jaar, maar nog steeds aanzienlijk.

De vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar zijn goed, zegt de bank. De coronamaatregelen zijn dan naar verwachting grotendeels afgebouwd doordat een groot deel van de bevolking is ingeënt. Dit betekent meer vloeroppervlakte om schoon te maken en te beveiligen. Ook trekken de meer traditionele uitzendbanen in de horeca en in de evenementenbranche vanaf dat moment weer aan, schrijft ABN AMRO.

Voor 2022 staan de seinen voor de sector echt op groen. Een economische groei van 4,1 procent in combinatie met toenemende bedrijfsinvesteringen leidt volgens ABN AMRO tot een groeiverwachting van 4 procent voor de zakelijke dienstverlening.