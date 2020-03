Pershing Square dekte zich in tegen verliezen

Gepubliceerd op | Views: 760

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Pershing Square heeft zich ingedekt tegen grote koersverliezen als gevolg van de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Dat maakte het investeringsvehikel van miljardair Bill Ackman, dat een notering heeft in Amsterdam, bekend.

Pershing Square denkt dat "pogingen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen" een negatief effect hebben op zowel de Amerikaanse als de wereldeconomie. Daarom nam het fonds in de afgelopen tien dagen een aantal hedgeposities in. Met die posities denkt Pershing Square grote koersverliezen te kunnen opvangen. Wel profiteert het investeringsfonds mogelijk wat minder als de gevolgen van het coronavirus meevallen.

Pershing Square vindt het kopen van de hedgeposities te prefereren boven het verkopen van aandelen in zijn portefeuille. De waarde van die aandelenportefeuille wordt namelijk "niet intrinsiek aangetast" door de ontwikkelingen rond het coronavirus.