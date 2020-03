Wall Street zakt weg ondanks rentestap Fed

quote: FairValue schreef op 3 maart 2020 22:23:

Of dankzij. Teken van zwakte in een zwakke gestresste markt.



Hoofd schouder patroon Dow

Hoge vola

Stijgingen zoals gisteren enkel in tijden van crisis

Emergency rate cut

Gecoordineeerde actie cb's

Black swan event

Hoge KW

Dalende winsten



Hoeveel aanwijzingen hebben beleggers nodig om door te hebben dat we gaan keren?

-Rente verlagen voor een griepje-10 en 30 jarige rente dalen steeds verder. Diverse europese landen die kortgeleden nog van de ondergang gered moesten worden zijn door het waanzinnige opkoopbeleid van de ECB nu ook beland bij 0% of negatieve rente... Echt lachwekkend allemaal.- laatste 10 jaar wereldwijd meer schulden gecreëerd dan de 100 voorgaande jaren.- voor iedere dollar GDP moet 4 dollar aan nieuw geld worden gecreëerd.- veel systeembanken zijn al geruime tijd technisch failliet maar worden door gratis geld overeind gehouden.- Er is de laatste 10 jaar niets gerepareerd.- geen enkele bank directeur gearresteerd.- winsten door banken gaan naar de aandeelhouders en verliezen draait de burger voor op.- Geen vertrouwen in banken te zien aan de lage koersen.- Het FIAT geld systeem is naar de klote.- Banken zijn niet meer te redden door geen een regering want de derivaten zijn zoveel groter dat geen enkel land dat kan dragen.- olie onder de $50,-- Baltic Dry Index bijna op laagste punt ooit.Fysiek goud is na 6000 jaar nog steeds het enige echte geld wat je niet bij kunt printen. Dat is ook waarom het op de balans staat van iedere Centrale Bank. Dat is ook waarom banken in het geheim goud aankopen als gekken want ze weten dat het systeem naar de klote is.Beleggers die dit niet zien hebben alleen dollartekens in hun ogen en denken dat aandelen alleen maar omhoog gaan en dat dit een correctie is..... Wat het niet is. Het is de weg naar beneden !