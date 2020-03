DEGIRO merkt sterke aanwas beleggers

De Giro is een wolf in schaapskleren, allerlei verborgen kosten en systeempjes die zo worden opgezet dat je stiekem zoveel mogelijk van je centjes kunt afdragen. Ook de transparantie is onvoldoende, ja het staat er wel als je de dikke pakken voorwaarden leest en snapt maar de beginnende belegger weet echt niet dat jij het product bent van De Giro. Ook een onvriendelijke klantenservice als je net iets te kritisch gaat doorvragen. Deze actie past daar ook in. Die €1000,- krijgen niet de beleggers die ze groot hebben gemaakt. Bovendien verdampt die €1000,- na enkele maanden alweer. Het is dus eigenlijk niet echt jouw geld. Denk je dus dat je je €1000,-nog niet op hebt en dus nog lang vooruit kunt, misgedacht.