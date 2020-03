'Coronavirus neemt grotere hap uit wereldeconomie'

Er wordt op zijn minst verwacht dat iedereen maar wat roept over de gevolgen voor de (wereld)economie. Niemand die het weet en inschatten kan ook niemand het. Natuurlijk kan S&P zijn mond niet houden. Immers; dat verwacht " de wereld" van een dergelijke organisatie. Ben benieuwd naar hun ramingen over pakweg een maand als het virus onder controle is.

Ongetwijfeld heeft dit virus een impact maar de gevolgen zijn nog door niemand in te schatten. China is best in staat om een economische" achterstand " weg te werken.