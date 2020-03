Hoekstra: virus kan Nederlandse economie stevig raken

Las in een artikel dat het toch wel "verbijsterend" is dat al die geleerde economen en analisten, met soms meerdere titels en knetterhoge voorhoofden, niet in staat zijn om in de verste verte in te schatten wat een nieuw virus gaat betekenen voor de economie.



Ik kan het ook niet … maar ben het er wel mee eens. Gooi die schoolboeken met oude kennis maar in de recycling.