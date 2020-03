Steeds meer banken verkopen hun buitenlandse tak en waarom... omdat ze zonder geld zitten. Banken moeten al het geld bij elkaar schrapen om het hoofd boven water te houden. Het is daarom ook niet voor niets dat banken na 2008 nooit meer goed hersteld zijn en dat men geen vertrouwen in banken heeft.

Er zullen meer en meer banken in de problemen gaan komen en omvallen. steeds meer lijken zullen uit die banken tevoorschijn gaan komen.

Banken zitten tot over hun oren in slechte leningen en derivaten.