Amerikaanse centrale bank zet mes in rente om virus

Het geld bij de banken droogt op dat is wat we afgelopen vrijdag hebben kunnen zien. Goud daalde omdat banken en financiële instellingen geld nodig hadden voor hun margin calls.

We zullen gaan zien dat de repo omhoog gaan vliegen de komende weken. Banken in Amerika maken gigantische verliezen op de schalie velden. Het zal niet lang gaan duren voordat de eerste Banken om gaan vallen. Het FIAT geld systeem is naar de klote.... de Centrale banken hebben verder geen munitie meer. De derivaten handel is aan het imploderen !!

Binnenkort zal goud met $100 0f $200 per week omhoog gaan