'ArcelorMittal wil minder investeren in Ilva-fabriek'

TARANTE (AFN) - Staalconcern ArcelorMittal verlaagt zijn geplande investeringen in de voormalige Ilva-fabriek in het Zuid-Italiaanse Tarente. Dat meldt Bloomberg op basis van een nieuw reddingsplan voor de failliete staalfabriek dat het persbureau heeft ingezien.

Aanvankelijk was 's werelds grootste staalfabrikant van plan de komende zes jaar 2,4 miljard euro te steken in de fabriek. Dat bedrag is nu teruggebracht naar 2,1 miljard euro, zou in het nieuwe akkoord tussen ArcelorMittal en bewindvoerders staan.

ArcelorMittal kwam enkele jaren geleden als winnaar uit de bus in de biedingenstrijd om de Ilva-fabriek. Als onderdeel van dat bod beloofde het concern de sterk vervuilde omgeving van de fabriek te saneren. In het nieuwe plan zij de daarmee samenhangende uitgaven teruggebracht naar 464 miljoen euro, terwijl hier eerst 1,1 miljard euro voor werd gereserveerd. De investeringen in de capaciteit van de fabriek zijn juist met 300 miljoen euro verhoogd tot 1,6 miljard euro.