Landen van G7 staan klaar om economie te ondersteunen

Fiscaal voor wie?

Ik hoop nog steeds op een afschaffing van de dividendbelasting welke eigenlijk een dubbele belasting is. Bedrijfswinsten zijn per slot van rekening al belast geweest en wat er overblijft heet WINST welke dan uitgekeerd kan worden aan de aandeelhouders. Dit nogmaals belasten gaat er ver over!