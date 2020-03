Landen van G7 staan klaar om economie te ondersteunen

Gepubliceerd op | Views: 952

LONDEN (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De overheden en centrale banken van de groep van zeven vooraanstaande industriële landen (G7) staan klaar om de wereldeconomie te ondersteunen, nu het nieuwe coronavirus zich steeds verder verspreidt. Volgens een verklaring van onder meer de ministers van Financiën van de G7-landen zullen ook fiscale maatregelen hierbij niet worden geschuwd.

Dit kwam naar voren uit een speciaal ingelast telefonisch overleg van de bewindslieden en bijbehorende centralebankhoofden. Bij de G7 horen Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de Europese Unie.

In het gesprek werd ook bevestigd dat centrale banken hun mandaat blijven vervullen en prijsstabiliteit en economische groei waar nodig zullen stutten. Concrete maatregelen werden niet aangekondigd.

De laatste dagen zijn er verspreid over de wereld al wel stappen gezet. Zo heeft de Australische centrale bank de rente verlaagd om de negatieve economische impact van het virus te verzachten. De Amerikaanse Federal Reserve, de Europese Centrale Bank (ECB), de Bank of England en de Bank of Japan hebben eerder al aangegeven klaar te staan met maatregelen om de effecten van de virusuitbraak op de economie te temperen.