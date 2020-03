'Vraag naar vliegreizen kan snel weer aantrekken'

Gepubliceerd op | Views: 417

BRUSSEL (AFN/BELGA) - De vraag naar vliegreizen kan binnen enkele weken weer aantrekken als er niet plots een nieuwe grote uitbraak van het nieuwe coronavirus volgt. Dat zei topman Willie Walsh van British Airways en Iberia-moeder IAG tijdens een bijeenkomst van Europese luchtvaartbedrijven in Brussel. Zijn Ryanair-collega Michael O'Leary verwacht dat mensen het coronavirus zat zullen worden. Hij houdt rekening met een zo goed als normale zomer.

De bestuurders van Europese maatschappijen, waaronder ook die van Air France-KLM, Lufthansa en easyJet lieten tijdens een bijeenkomst van Airlines for Europe (A4E) van zich horen. Walsh verwees onder meer naar Azië, waar het coronavirus voor het eerst opdook. In de regio is de de vraag naar tickets inmiddels gestabiliseerd, weliswaar op een lager niveau dan voorheen. "Net als bij andere gebeurtenissen, zal het vliegverkeer te zijner tijd herstellen", zei hij.

Ryanair-baas O'Leary zat op eenzelfde lijn als Walsh. Hij verwacht dat de ticketverkoop enkele weken nog zeer zwak zal zijn. "Maar de mensen zullen het coronavirus-gedoe beu worden", zei hij. Zoals het er nu naar uitziet, zal de situatie volgens hem rond de paasvakantie weer goeddeels zijn genormaliseerd.

Noord-Italië

Binnen Europa is Noord-Italië momenteel het zwaarst getroffen door het coronavirus. Bijna alle luchtvaartmaatschappijen hebben al aanpassingen aangekondigd van het vluchtaanbod naar die regio, omdat er fors minder boekingen zijn. Verder merken de maatschappijen dat er vooral minder zakenreizen worden geboekt.

Ben Smith, die aan het roer staat van Air France-KLM, denkt dat de crisis de consolidatiegolf in de sector zal versnellen. Zwakkere luchtvaartmaatschappijen zullen het onderspit delven of overgenomen worden. Smith pleitte andermaal voor uitstel van geplande vliegtaksen. Walsh voegde daaraan toe dat de crisis geen uitvlucht mag zijn voor zwakke luchtvaartmaatschappijen om om staatshulp te vragen.

A4E stelde in een officiële verklaring dat het nog te vroeg is om de volledige impact van het virus in te kunnen schatten. Eerder kwam de internationale luchtvaartorganisatie IATA tot de conclusie dat het coronavirus de luchtvaartmaatschappijen wereldwijd meer dan 29 miljard dollar aan omzet zou kosten. Daarbij werd er nog vanuit gegaan dat de impact grotendeels beperkt zou blijven tot Oost-Azië.