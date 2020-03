Stimuleringshoop stuwt Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 1.444 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen lieten dinsdag flinke koerswinsten zien. Een renteverlaging door de Australische centrale bank voedde de hoop op meer acties van de wereldwijde centrale banken om de economische impact van de uitbraak van het nieuwe coronavirus te verlichten. De Amerikaanse Federal Reserve, de Bank of England, de Bank of Japan en de Europese Centrale Bank (ECB) hebben aangegeven klaar te staan om in te grijpen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 2,9 procent in de plus op 558,06 punten. De MidKap kreeg er 4,1 procent bij tot 872,52 punten. Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 2,7 procent vooruit. De beurs in Milaan won 2,6 procent.

Alle 25 AEX-bedrijven stonden in het groen. Biotechnoloog Galapagos was de grote winnaar met een winst van 6 procent. ING won 2,8 procent. De bank overweegt volgens persbureau Bloomberg zijn Turkse activiteiten te verkopen.

Luchtvaart

De Europese luchtvaartmaatschappijen behoorden tot de sterkste stijgers na de recente zware verliezen als gevolg van de virusuitbraak. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM ging aan kop in de MidKap met een plus van 8 procent. Concurrent Lufthansa steeg ruim 9 procent in Frankfurt. Ryanair steeg 2,4 procent in Dublin. De Ierse prijsvechter schrapt van 17 maart tot 8 april ongeveer een kwart van de vluchten van en naar Italië.

SBM Offshore klom 6,2 procent bij de middelgrote bedrijven. Investeerder HAL (plus 3,5 procent) heeft zijn belang in de maritiem oliedienstverlener vergroot naar ruim 20 procent. Beursintermediair Flow Traders was de enige daler in de MidKap met een min van 0,6 procent.

Qiagen

In Frankfurt dikte Qiagen 19 procent aan. De Amerikaanse fabrikant van medische apparatuur Thermo Fisher Scientific wil de Nederlands-Duitse biotechnoloog overnemen voor ruim 8 miljard euro. Het bestuur van Qiagen adviseert de aandeelhouders het bod te accepteren. De Duitse Nivea-maker Beiersdorf steeg 1,6 procent na publicatie van de jaarcijfers.

De euro was 1,1116 dollar waard tegen 1,1147 dollar op een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 3,2 procent tot 48,27 dollar. Brentolie kostte 2,6 procent meer op 53,27 dollar per vat.