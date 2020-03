Gepubliceerd op | Views: 505 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Bank Degroof Petercam verhoogt zijn beleggingsadvies voor vastgoedinvesteerder NSI van hold naar add. Het koersdoel gaat van 37 naar 51,50 euro.

Bank Degroof Petercam is optimistisch over de herontwikkelingspijplijn van NSI. Ook is het bedrijf volgens de analisten goed gepositioneerd om te profiteren van de sterke Nederlandse kantorenmarkt.

Het aandeel NSI noteerde dinsdag omstreeks 11.30 uur een plus van 5,9 procent op 49,40 euro.