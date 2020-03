'Boskalis verhoogt omzet in 2019'

Gepubliceerd op | Views: 143

AMSTERDAM (AFN) - Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft in 2019 naar verwachting een hogere omzet behaald. Dat komt naar voren uit een consensus van analistenschattingen opgesteld door persbureau Bloomberg. Boskalis komt donderdag met resultaten.

Volgens de consensus komt de omzet uit op 2,7 miljard euro, tegen bijna 2,6 miljard euro een jaar eerder. Bij het bedrijfsresultaat (ebitda) wordt een bedrag voorspeld van gemiddeld 341 miljoen euro. Dat was 354 miljoen euro in 2018. Boskalis heeft voor 2019 een prognose uitgesproken voor een ebitda-resultaat dat ongeveer gelijk zal zijn aan 2018. Daarbij rekent de onderneming op een duidelijk hogere winst in de tweede helft van 2019 dan in de eerste helft van vorig jaar.

Bij de kwartaalcijfers in november liet Boskalis weten dat de marktomstandigheden in de rest van 2019 niet wezenlijk anders zullen zijn dan in de eerste negen maanden. Die maand werd ook bekend dat Boskalis het resterende aandelenbelang in Horizon heeft gekocht. Dat bedrijf, gevestigd in de Verenigde Arabische Emiraten, voert geofysisch onderzoek uit en verleent geotechnische diensten. Verder werd bekend dat Boskalis een claim van 130 miljoen euro heeft neergelegd bij energiebedrijf Vattenfall. De claim gaat over de bouw van een windmolenpark op zee, dat het bedrijf aanlegde voor Vattenfall.

KBC Securities schrijft in een vooruitblik op de cijfers van Boskalis dat onder meer wordt uitgekeken naar een update van de strategie door het bedrijf. KBC denkt dat dit jaar de resultaten van Boskalis zullen stijgen.