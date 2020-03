AEX klimt door hoop steunmaatregelen

Gepubliceerd op | Views: 1.274

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag hoger geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met winst. Beleggers verwerkten het krachtige herstel op Wall Street en hielden de ontwikkelingen rond de uitbraak van het nieuwe coronavirus in de gaten. Daarnaast wordt gehoopt op steunmaatregelen van centrale banken om de economische impact van de virusuitbraak te verlichten. De Australische centrale bank verlaagde dinsdag al de rente om de economie te ondersteunen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na de openingsbel 1,6 procent in de plus op 550,96 punten. De MidKap klom 2 procent tot 854,39 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1,5 procent. De hoofdindex in Milaan won 1,6 procent.

Alle hoofdfondsen op het Damrak stonden in het groen. Biotechnoloog Galapagos voerde de stijgers aan met een winst van ruim 5 procent. In de MidKap ging bodemonderzoeker Fugro aan kop met een plus van 3,6 procent. Hekkensluiter was beursintermediair Flow Traders met een min van 1,5 procent.