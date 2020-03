BAM bereidt opvolger president-commissaris voor

Gepubliceerd op | Views: 607

BUNNIK (AFN) - Bouwbedrijf BAM ziet in Henk Rottinghuis zijn toekomstige president-commissaris. Het bedrijf wil Rottinghuis eerst benoemen tot de raad van commissarissen. Later dit jaar kan hij voorzitter Harrie Noy opvolgen, die van plan is om terug te treden.

Rottinghuis heeft al in raden van commissarissen gezeten bij onder meer Blokker en Royal Bank of Scotland. Verder was hij in het verleden de topman en bestuursvoorzitter van Pon Holdings.

De centrale ondernemingsraad van BAM beveelt Rottinghuis aan als kandidaat voor de rol van de voorzitter.