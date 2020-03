Nikkei sluit lager in hogere regio

Gepubliceerd op | Views: 1.970

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is dinsdag met verlies geëindigd. Beleggers bleven voorzichtig nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) liet weten dat Japan tot de vier landen behoort waar de organisatie het meest bezorgd over is betreffende de verspreiding van het nieuwe coronavirus. De andere beurzen in de Aziatische regio gingen overwegend vooruit na het sterke herstel op Wall Street.

De toonaangevende Nikkei in Tokio opende meer dan 1 procent hoger maar sloot uiteindelijk 1,2 procent in de min op 21.082,73 punten. In Japan zijn inmiddels meer dan tweehonderd mensen besmet met het coronavirus en zijn zes mensen overleden. Dat is exclusief de meer dan zevenhonderd besmettingen en vijf doden op het cruiseschip Diamond Princess, dat sinds begin februari in een Japanse haven ligt. Bij de bedrijven steeg het farmaceutische concern Teijin 4,7 procent na berichten dat drie patiënten met het coronavirus tekenen van herstel lieten zien na behandeling met een medicijn van het Japanse bedrijf.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,7 procent hoger door de hoop op meer steunmaatregelen van de Chinese centrale bank. In Hongkong zakte de Hang Seng-index licht. De Kospi in Seoul dikte 0,5 procent aan. In Sydney eindigde de All Ordinaries 0,7 procent in de plus. De Australische centrale bank verlaagde de rente met 25 basispunten tot een laagterecord van 0,5 procent om de negatieve effecten van de virusuitbraak op de economie te verzachten.