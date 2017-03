NSI koopt kantoorpand in Utrecht

Gepubliceerd op | Views: 91

HOOFDDORP (AFN) - NSI heeft een kantoorgebouw in Utrecht gekocht voor 20,5 miljoen euro. Dat maakte de vastgoedonderneming vrijdag bekend.

Het pand aan de Uniceflaan is volledig verhuurd aan het Rijksvastgoedbedrijf met een nog lopende huurtermijn van iets langer dan vier jaar. NSI gaat 300.000 euro investeren om het energielabel te verhogen. Het bruto aanvangsrendement op de aankoopsom, inclusief investeringen in energieverbeteringen, is 10,3 procent.

De aankoop zal worden gefinancierd uit een combinatie van opbrengsten van verkopen en bestaande kredietfaciliteiten.