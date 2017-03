AMG krijgt opdracht voor levering lithium

Gepubliceerd op | Views: 208

AMSTERDAM (AFN) - AMG Mineração, de Braziliaanse dochter van Advanced Metallurgical Group (AMG), heeft een langjarige opdracht gekregen voor de levering van lithiumconcentraat. Dat meldde de metalenspecialist vrijdag zonder het noemen van een preciese contractwaarde.

Het bedrijf zal met ingang van de tweede helft van volgend jaar 90.000 ton lithiumconcentraat per jaar gaan leveren. De verkoopprijs zal afhankelijk zijn van de ontwikkelingen op de markt. Naar verwachting levert een ton lithiumconcentraat meer dan 800 dollar op.

AMG werkt momenteel nog aan een boorprogramma in zijn Mibra-mijn in Brazilië. Het bedrijf heeft zich tot doel gesteld om zijn productiecapaciteit van lithiumconcentraat te verdubbelen tot 180.000 ton per jaar tegen het einde van 2019.