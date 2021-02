Explosieve groei voor maaltijdbestelbedrijf Grubhub

Even een verhouding die ik niet snap.

504mio omzet op in totaal eten besteld van 2.4 miljard.

Bezorgen die dan ook echt al het eten en zijn het dan zoveel relatief kleine bestellingen geweest met veel bezorg fee?



Hier in Nederland kom je ook vaak op de site van thuisbezorgt maar ook als je het via die site besteld komt dezelfde persoon met dezelfde eigen auto vd zaak hey brengen. Aangezien ik ook op hun site gewoon kan bestellen bespaar ik die toko de kosten en bestel wel via hun eigen site.



Als er zoveel blijft hangen.



50% groeien is natuurlijk niet zo raar.



Onder aan de streep nog steeds een dikke min is ook niet raar in die sector maar dat wordt allemaal voor lief genomen en toekomstige toegenomen concurrentie of wat dan ook voor gevaren worden blijkbaar niet verwacht gezien de waarderingen van x keer de omzet, bij gebrek aan earnings onder maar ook boven de streep want belastingen betalen ze niet met zo een verlies en rente betalen ze ook niet want die funding is bijna gratis... dus tja, verder omhoog dan maar.