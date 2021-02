Google-moeder Alphabet maakt koerssprong op Wall Street

NEW YORK (ANP) - Het aandeel van Google-moeder Alphabet is woensdag op Wall Street hard omhooggeschoten. Het techconcern kwam met beter dan verwachte resultaten en werd daarvoor door beleggers beloond. Andere bedrijven die de aandacht op zich gericht wisten waren webwinkel- en techconcern Amazon en muziekstreamingdienst Spotify. Daarnaast werden ook de onderhandelingen over een nieuwe Amerikaans steunpakket in de gaten gehouden.

Alphabet verdiende in het slotkwartaal van 2020 flink meer geld met advertenties. Daarbij profiteerde het concern ook van de coronapandemie, omdat veel mensen daardoor aan huis gekluisterd waren en zo meer tijd spendeerden aan surfen op het internet. Het aandeel Alphabet won dik 7 procent.

Ondanks de koerssprong van Alphabet sloot techgraadmeter Nasdaq een fractie lager op 13.610,54 punten. De leidende Dow-Jonesindex steeg 0,1 procent tot 30.723,60 punten. De brede S&P 500 steeg eveneens 0,1 procent tot 3830,17 punten.

Gamestop

Verder bleef de blik gericht op de favoriete aandelen van de zogeheten Reddit-beleggers zoals gamewinkelketen Gamestop en bioscoopuitbater AMC. Door acties van kleine beleggers op internetforum Reddit wonnen die bedrijven de afgelopen tijd flink aan waarde. De run op aandelen was vooral bedoeld om grote professionele beleggers dwars te zitten. GameStop won na het stevige verlies een dag eerder nu krap 3 procent en AMC werd bijna 15 procent hoger gezet.

Nieuwbakken minister van Financiën Janet Yellen roept deze week topambtenaren bijeen van onder andere beurswaakhond SEC en centralebankenkoepel Federal Reserve. Ze wil praten over de volatiliteit als gevolg van de bemoeienissen van Reddit-beleggers.

Amazon

Amazon verloor 2 procent na cijfers. Zoals bekend profiteerde de webwinkel volop van de coronacrisis waardoor veel meer mensen online winkelen. Het opvallendste nieuws waarmee het concern naar buiten trad was de aankondiging van topman Jeff Bezos om een stapje terug te doen. De oprichter geeft vanaf de zomer de dagelijkse leiding uit handen en wordt uitvoerend voorzitter.

Spotify verloor ruim 8 procent. De streamingdienst wist in het laatste kwartaal van 2020 opnieuw meer betalende abonnees aan zich te binden, net als eerder tijdens de crisis. Tegenvallende vooruitzichten drukten echter het sentiment.

Verder verwerkten beleggers de nieuwste cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Volgens loonstrookverwerker ADP nam de werkgelegenheid in de VS in januari weer toe na een dip in december.