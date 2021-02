Ook Nederlandse beleggers stortten zich op GameStop

Ja ik had eind vorige week ook graag puts gekocht (of short turbo's) maar blijkbaar was ik niet in staat om voor mij zelf te acteren en besloot binck de handel in aankoop van derivaten & aandelen gamestop te schorten.



Vreemde zaak, maar dat krijg je met "het veranwoordelijk maken van een broker voor de verliezen van beleggers"...