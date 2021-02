Draghi-effect stuwt banken Italië, vastgoed onderuit op Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Op de Europese beurzen ging de aandacht woensdag onder meer uit naar Italië en in het bijzonder naar Italiaanse banken. Beleggers in het Zuid-Europese land reageerden verheugd op het nieuws dat de voormalige baas van de Europese Centrale Bank (ECB), Mario Draghi, mogelijk de nieuwe premier wordt van Italië. Op het Damrak sprongen met name de verliezen van vastgoedfondsen in het oog.

Draghi verwierf als ECB-preses in de jaren 2011-2019 grote faam en werd in Italië gezien als de redder van de euro. Als 'Super Mario' bij de centrale bank zou hij ook Italië, dat in financieel zwaar weer zat, hebben gered. Italiaanse banken werden woensdag in Milaan flink hoger gezet. UniCredit en Intesa Sanpaulo stegen dik 4 procent. Ook de Italiaanse beurs was met een winst van dik 2 procent een uitschieter op een verder relatief vlakke handelsdag in Europa.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot de sessie met een winst van 0,3 procent op 654,89 punten. Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield was overduidelijk de grootste daler met een min van 3,5 procent. Bij de middelgrote fondsen presteerden sectorgenoten als Eurocommercial Properties en NSI niet veel beter met verliezen tot 1,8 procent. De MidKap eindigde de sessie met een winst van 0,5 procent op 968,88 punten.

WDP

Logistiek vastgoedfonds WDP steeg 0,8 procent. Het bedrijf maakte bekend 200 miljoen euro op te willen halen om zijn groeiplannen te verwezenlijken. Tegen 2023 moet 2 miljard euro zijn geïnvesteerd.

Philips verloor in de AEX 0,7 procent. Het medisch technologieconcern denkt serieuzer na over een beursgang voor zijn tak die huishoudelijke apparaten als koffiezetapparaten en airfryers maakt. De verkoop van het onderdeel verloopt volgens persbureau Bloomberg namelijk moeizaam door coronabeperkingen. Philips kreeg voor de verkoop van de tak vooral interesse van Chinese kopers. Door reisbeperkingen vinden die het moeilijker om naar Nederland te komen voor het boekenonderzoek.

Siemens

Siemens klom 1,7 procent in Frankfurt. Het Duitse technologieconcern presteerde afgelopen kwartaal veel beter dan verwacht dankzij een sterk herstel in China, en schroefde zijn verwachtingen op. In Londen vielen de resultaten van het Britse telecombedrijf Vodafone in de smaak. Het aandeel won bijna 6 procent. De beurzen in Londen en Parijs sloten lager. Frankfurt won 0,6 procent.

De euro stond op 1,2024 dollar tegen 1,2020 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,2 procent duurder op 55,97 dollar. Brentolie klom 2 procent in prijs tot 58,58 dollar per vat.