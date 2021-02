World Economic Forum in Singapore uitgesteld naar augustus

GENÈVE (ANP/AFP) - Het World Economic Forum (WEF) wordt niet in mei maar in augustus in Singapore gehouden. Dat maakte de organisatie bekend. Reden voor het uitstel is de verdere verspreiding van het coronavirus waardoor eerder al werd besloten de bijeenkomst naar Azië te verplaatsen.

Doorgaans komen regeringsleiders, topbestuurders uit het bedrijfsleven en politici aan het begin van het jaar in het Zwitserse Davos bijeen om te bespreken wat de wereld nodig heeft. Door de coronapandemie werd de topbijeenkomst verplaatst maar mei met als locatie Singapore. Als alternatief was er onlangs wel een virtuele bijeenkomst, de Davos Agenda.

Het is de bedoeling dat het WEF volgend jaar wel weer gewoon in Davos wordt gehouden, waar het evenement al sinds 1971 vrijwel jaarlijks plaatsvindt. Het Zwitserse skioord werd iedere winter een week overgenomen door de mondiale politieke en bedrijfselite. Alleen in 2002, in de nasleep van de terroristische aanslagen in New York, verhuisde het circus uit solidariteit voor een keer naar die Amerikaanse miljoenenstad.

De bijeenkomst in Singapore staat nu van 17 tot en met 20 augustus gepland.